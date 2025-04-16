«Яндекс» покупает сервис доставки Boxberry

«Яндекс» (MOEX: YDEX) сообщил, что покупает службу доставки Boxberry. По словам представителя компании, сделка позволит нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции. Процесс интеграции завершится до конца 2025 года, Boxberry продолжит развивать сервисы в составе «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Структуры «Яндекс Доставки» приобретут 100% в ООО «Боксберри Софт» и ООО «Смарт Логистик». Выручка ООО «Боксберри Софт» в 2024 году выросла на 1,7% год к году, до 2,3 млрд руб., чистый убыток составил 197 млн руб. против прибыли в 260 млн руб. годом ранее, указано в отчетности компании. Владельцами организации выступают Владимир Теплюков с долей в 45%, Вероника Тагунова (30%) и Константин Астафьев (25%).

За счет сделки пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» и сервиса «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Там, где «Яндекс Доставка» уже работает, увеличится количество ПВЗ.

Дарья Андрианова