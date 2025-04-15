В начале лета 2025 года в Саратове появится очередной полноценный пляж

В Саратове в начале предстоящего лета появится еще один полноценный пляж — в Затоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, территорию обустроят благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Раньше там был только солярий, поскольку организации безопасного купания мешало течение. Губернатор отметил: специалистам предстоит проделать много работы в части организации инфраструктуры береговой линии.

Также Роман Бусаргин призвал власти Саратова и профильное министерство предусмотреть решения, касающиеся безопасности пешеходов в районе оживленной дороги, которая проходит рядом с будущим пляжем. Он потребовал создания максимально продуманных переходов до официального открытия пляжа.

Павел Фролов