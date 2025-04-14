Четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 8 лет колонии

Минераловодский городской суд Ставропольского края приговорил каждого из четверых жителей Дагестана к 8 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Ущерб от преступных действий специальная комиссия оценила в 24 млн руб., сообщает прокуратура Ставрополья.

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Асадулл Абдуразизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов признаны виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности. Во время инцидента пострадали 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения разной тяжести.

«Согласно материалам дела, 29 октября 2023 года обвиняемые, находясь в аэропорту Уйташ, на почве национальной и религиозной неприязни к гражданам Израиля игнорировали законные требования правоохранителей и приняли участие в погромах. Беспорядки сопровождались насилием и порчей имущества»,— следует из материалов дела.

По информации Генпрокуратуры, в суды Краснодарского и Ставропольского краев направлено 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана, причастных к погромам.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» 25 марта несколько судов Ставропольского края вынесли приговоры 13 жителям Дагестана, устроившим беспорядки в аэропорту Махачкалы. Подсудимым назначили от 7 до 10,5 лет колонии общего режима.

Николай Аксенов