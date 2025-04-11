Франция обновила карту местности для НАТО на случай столкновения с Россией

Подразделение военных топографов сухопутных войск Франции с 2024 года готовили обновленную карту местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией, пишет газета Le Figaro. По ее данным, тем самым Франция готовится к возможного военному столкновению НАТО и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Как пишет Le Figaro, особое внимание уделялось картографии Фокшанских ворот — коридору между предгорьями Карпат и Дунаем, который ведет к стыку румынской границы с Украиной и Молдавией. Военные НАТО считают, что именно этот путь могут использовать российские силы в случае наступления.

По итогу работы французских топографов и румынского агентства картографии была составлена трехмерная карта местности. «Она позволит точно определить расположение мостов и мест возможных переправ, что даст службам тыла возможность сосредоточиться на выполнении своих задач»,— сообщила французский сержант Жоанни.

Командир подразделения французских топографов Гийом Шмидт объяснил обновление карты местности тем, что в условиях боевых действий военнослужащие должны продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов. В связи с этим союзникам потребовались обновленные данные «о предполагаемом поле боя».

Лусине Баласян