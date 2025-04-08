Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», в случае провала переговоров в Омане

Президент США Дональд Трамп предупредил об опасности для Ирана в случае провальных переговоров. Диалог двух стран пройдет в субботу, 12 апреля в Омане. Делегации будут обсуждать иранскую ядерную программу. Ранее господин Трамп обещал «невиданные до этого бомбардировки» Ирану, если сделка окажется неудачной.

«Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся»,— сказал господин Трамп в Белом доме (цитата по «РИА Новости»).

7 апреля Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут «прямые переговоры». «Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится»,— сказал он.

Однако сегодня, 8 апреля, три иранских чиновника, осведомленные о переговорах с США, сообщили The New York Times, что власти Ирана смотрят по-другому на предстоящий диалог. По их словам, каждая делегация будет сидеть в отдельном кабинете, а оманские дипломаты будут передавать их сообщения друг другу.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».