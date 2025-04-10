Иран может выдворить из страны инспекторов МАГАТЭ

Советник верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, заявил, что Исламская Республика не потерпит открытых угроз со стороны других государств. Господин Шамхани заявил, что если агрессивная риторика в отношении Ирана продолжится, Тегеран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Шамхани

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Али Шамхани

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов Международного агентства по атомной энергии и прекращение сотрудничества с ним»,— написал советник в социальной сети Х.

Он добавил, что альтернативным способом будет перемещение центров по обогащению урана в неизвестные для других стран районы. Свои посты он сопроводил хештегами #Трамп и #Израиль.

Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно угрожала Исламской Республике применением военной силы. Сам глава Белого дома обещал Ирану «невиданные» бомбардировки, если Тегеран откажется сотрудничать касательно своей ядерной программы. 8 марта господин Трамп заявил, что Иран ожидает «очень плохой день», если переговоры в Омане 12 апреля провалятся.

Подробнее об эскалации вокруг иранской ядерной программы читайте в материале «Ъ» «Иран на распутье».