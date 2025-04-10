Креатив прирастет числом

Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло второй год подряд, отмечают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в обзоре, основанном на данных базы «СПАРК-Интерфакс». В 2023 году их было 188 тыс. (плюс 2,8% к 2022-му), в 2024-м — уже 194 тыс. (увеличение на 3,1%).

Поясним, что креативный сектор включает в себя 17 индустрий: «Музыка», «Исполнительские искусства», «Кино и сериалы», «Анимация», «Видеоигры», «Программное обеспечение», «Медиа и СМИ», «Книжное дело», «Реклама и пиар», «Арт-индустрия», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Культурное наследие, отдых и развлечения», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Мода», «Ювелирное дело», «Гастрономия».

Основная причина роста — стабильное уменьшение числа ликвидируемых юридических лиц в этой сфере при устойчивой динамике создания организаций. В течение последних пяти лет число ликвидаций ежегодно снижалось в среднем на 20% (в 2024 году их было 13,6 тыс.). Регистрация же компаний ежегодно росла с 2020 по 2023 год, но испытала спад в 2024-м (сокращение на 7%, до 15,9 тыс.).

В топ-5 индустрий по приросту количества организаций в 2024 году вошли сфера ПО (плюс 2,7 тыс.), гастрономия (380), арт-индустрия, кино и сериалы (по 180) и дизайн (170). Самую заметную убыль показали реклама и пиар (минус 830 компаний), книжное дело (300), медиа и СМИ (200), культурное наследие, отдых и развлечения (200) и ювелирное дело (40).

Эксперты ВШЭ разделили названные индустрии на четыре группы. Первая: сферы с наиболее высокими коэффициентами создания организаций и низкими — ликвидации. Это анимация, видеоигры, ПО и гастрономия. Во второй группе — компании с высокими коэффициентами как создания, так и ликвидации. Это бизнесы с низкими барьерами входа на рынок и с высокой конкуренцией — дизайн, музыка и арт-индустрия.

Низкие коэффициенты создания и ликвидации характерны для сфер третьей группы — с длительными циклами производства, значительным госучастием и высокими барьерами входа. Это книжное дело, архитектура и урбанистика, кино и сериалы, исполнительские искусства и культурное наследие, отдых, развлечения. Наиболее рискованным считают в ИСИЭЗ положение индустрий из четвертой группы — с низким коэффициентом создания организаций и высоким — их ликвидации: мода, ювелирное дело, медиа и СМИ, реклама и пиар, народные художественные промыслы и ремесла. Эксперты отмечают, что, возможно, сокращение числа компаний здесь обусловлено изменениями в экономике (уходом зарубежных компаний и проблемами импортозамещения).

Венера Петрова