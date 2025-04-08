Трамп: США не ввели пошлины против РФ из-за отсутствия торговли

Россия не вошла в список стран, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ввел пошлины, так как США «фактически не ведут бизнес» с РФ. Об этом глава государства сказал журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«Мы фактически не ведем бизнес с Россией, потому что она находится в состоянии войны, и я недоволен тем, что происходит»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Министр финансов США Скотт Бессент также объяснял отсутствие новых пошлин в отношении российской стороны тем, что в данный момент Соединенные Штаты и Россия «не торгуют». Он отмечал, что в отношении России действуют санкции США. 6 марта в Белом доме заявили, что Россию не включили в тарифный список, так как в данный момент Вашингтон проводит переговоры с Москвой.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. Россия в список не попала. С 5 апреля в США также начал действовать минимальный базовый таможенный тариф 10% для всех стран.

О реакции на американские пошлины — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».

Елизавета Шмакова