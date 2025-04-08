В 650 метрах от автодороги Уфа — Бирск — Янаул в Благовещенском районе Башкирии обнаружен карстовый провал, сообщила глава районной администрации Анна Карабанова в соцсетях. Размер воронки чиновница не уточнила, лишь отметила, что «за сутки воронка на поверхности земли значительно увеличилась в размерах».

Также Анна Карабанова предупредила об опасности дальнейшего движения грунта.

На месте работают специальные службы, территория огорожена сигнальной лентой, рассказала глава администрации.

Идэль Гумеров