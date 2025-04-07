«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров на туристических направлениях на 10%

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с гендиректором «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергеем Александровским. Тот рассказал, что по итогам 2024 года количество перевезенных группой «Аэрофлот» пассажиров выросло на 17%, до 55 млн человек. Кроме того, перевозки пассажиров на туристических направлениях выросли на 10%, до 23 млн человек. Господин Путин назвал такие темпы роста хорошими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Александровский заявил, что на протяжении последних лет у граждан растет интерес к путешествиям по России. На его фоне отмечается «увеличение спроса на направлениях с выраженным туристическим потоком». В числе лидеров он назвал Санкт-Петербург, Сочи, Калининград. По темпам прироста на первом месте Горно-Алтайск (+33%), Калининград (+23 %) и Владивосток (+20%). Махачкала и Мурманск за последние пять лет выросли по пассажиропотоку более чем на 70%.

Глава «Аэрофлота» заверил, что компания также принимает усилия для развития международной сети. В прошлом году «Аэрофлот» выполнял полеты в 20 стран: это шесть стран СНГ, семь стран Азиатского региона, пять стран Ближнего Востока и Африки, а также Турция и Куба. Сергей Александровский отметил рынок Китая, где объемы перевозок выросли втрое, до 800 тыс. пассажиров, приводит его слова пресс-служба Кремля.

В 2024 году «Аэрофлот» получил чистую прибыль впервые с 2019 года — чистая прибыль группы составила 55 млрд руб. против убытка в 14 млрд руб. годом ранее. Выручка «Аэрофлота» выросла на 40%, до 857 млрд руб. Группа увеличила норму выплат дивидендов до 50% прибыли.

О других планах компании — в материале «Ъ» «Детальный план "Победы"».