«Аэрофлот» увеличил норму выплат дивидендов до 50% прибыли

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике компании. Согласно изменениям, рекомендуемые выплаты «Аэрофлота» по дивидендам составят 50% от чистой прибыли компании по МСФО. При этом совет директоров оставил за собой право вносить корректировки в дивидендную политику «Аэрофлота».

Как сообщил источник «Ъ», точный размер выплат будет известен в мае, когда совет директоров даст рекомендацию общему собранию акционеров. По его словам, сейчас у компании большие затраты капитального характера. «Аэрофлот» прекратил выплаты по дивидендам с 2019 по 2023 год. С 2016 по 2018 год выплата по дивидендам составляла 50% от чистой прибыли компании.

О том, что компания может вернуться к выплате по дивидендам, говорил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в сентябре прошлого года. По итогам 2024 года прибыль компании составила 21,9 млрд руб. против убытка в 29,4 млрд руб. в 2023 году.

О решениях «Аэрофлота» по пополнению парка читайте в материале «Ъ» «Детальный план "Победы"».