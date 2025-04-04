«Пермэнерго» восстановило работу трансформатора на березниковской подстанции

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» включили в работу трансформатор на подстанции 110 кВ в городе Березники, ранее вышедший из строя из-за технологического нарушения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пожар на подстанции в Березниках возник вчера около 22 часов. В результате инцидента было нарушено электроснабжение промышленных предприятий — «Сода-Хлорат» и Березниковского содового завода. Пожар был ликвидирован в час ночи 4 апреля, площадь пожара составила 225 кв. м.

Включение силового трансформатора на подстанции позволило восстановить полноценное электроснабжение отключенных предприятий. В филиале «Россети Урал» уточнили, что минувшей ночью из Перми в Березники были выдвинуты три передвижные дизель-электростанции суммарной мощностью 900 кВА. До включения трансформатора в работу они обеспечивали временное электроснабжение наиболее важных производственных объектов.

Кроме того, специалисты челябинского филиала готовят к отправке в Березники мобильную модульную передвижную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10(6) кВ установленной мощностью 25 МВА.