СКР: число тяжких преступлений среди подростков-мигрантов выросло на 82%

Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил ТАСС, что число преступлений, совершенных подростками-мигрантами, в 2024 году выросло на 8% (с 353 до 381). Количество особо тяжких преступлений увеличилось на 82% (с 66 до 120), убийств — с одного до семи случаев.

«Необходимо принимать меры, направленные на повышение контроля за нахождением в общественных местах несовершеннолетних лиц из числа приезжих, исключить факты их прибытия на территорию Российской Федерации без законных представителей»,— сказал господин Бастрыкин.

В декабре 2024 года представитель МВД Ирина Волк сообщала, что за январь—ноябрь 2024 года мигранты и лица без гражданства совершили на 2,1% меньше преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9%.

Полина Мотызлевская