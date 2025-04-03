Главные новости за 3 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 3 апреля почтил память жертв теракта в метро, возложив цветы к мемориалам в вестибюле и у входа на станцию «Технологический институт», сообщает пресс-служба Смольного. По словам господина Беглова, террористы пытались посеять страх и разобщенность, однако город ответил на это сплоченностью и единством.

Предприятие «Шушары-Авто» скрыло информацию о собственнике в учредительных документах. Об этом говорится в выписке единого росреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее владельцем компании, которая владеет бывшим заводом Toyota в Петербурге, числилось ФГУП «НАМИ».

В Петрозаводске тушили крупный пожар в здании Онежского судостроительного-судоремонтного завода. Сигнал о возгорании по адресу: улица Ригачина, дом № 25. Площадь возгорания составила 1700 кв метров. Позже было возбуждено уголовное дело.

Петербургская компания «Морские комплексные системы» (МКС) разработала и изготовила первую в России судовую установку для переработки отходов первичной обработки рыбы с получением рыбной муки и жира. Опытный образец установили на площадке в городе Рославле.

Утром 30 марта в полицию поступило сообщение о горящих электросамокатах у дома 19 по проспекту Ударников, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный поджег десять средств индивидуальной мобильности, после чего скрылся. Подозреваемого задержали. В причинах происшествия намерено разобраться Законодательное собрание.

В связи с действующим законодательством РФ Федеральная антимонопольная служба не может осуществлять регулирование скоростных поездов. Однако там считают, что стоимость билетов на поезд будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург будет конкурентной.

Cosmos Hotel Group может заняться строительством нового отеля в Тихвине у Богородичного Успенского монастыря, сообщает «Ъ». Один из крупнейших российских гостиничных операторов уже зарегистрировал новую проектную компанию ООО «Космос Отель Тихвин», которая займется развитием туристических проектов в городе.

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя главного врача ГБУЗ ЛО «Кировская клиническая межрайонная больница» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По версии следствия, в период с декабря 2024 по февраль 2025 года замглавврача Кировской больницы совместно с неустановленными лицами похитил денежные средства в размере 700 тыс. рублей.

На hh.ru появились вакансии компании «Русхимальянс» – оператора газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, обратил внимание корреспондент «Ъ-СПб». Из описания вакансий следует, что подбор квалифицированного эксплуатационного персонала начат в связи с подготовкой предприятия к вводу в эксплуатацию.

Суд заключил под стражу Сергея Васильева, обвиняемого в краже пяти барельефов с трех могил на Северном кладбище. Он пробудет в СИЗО до 23 мая.