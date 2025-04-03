На Онежском судостроительном заводе тушат пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров

В Петрозаводске тушат крупный пожар в здании Онежского судостроительного-судоремонтного завода. Сигнал о возгорании по адресу: улица Ригачина, дом № 25 поступил в 09:50, сообщили в ГУ МЧС Республики Карелия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильный пожар на Онежском судостроительно– судоремонтном заводе в Петрозаводске

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Карелия Сильный пожар на Онежском судостроительно– судоремонтном заводе в Петрозаводске

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Карелия

Установлено, что на данный момент происходит горение в производственном боксе на площади 1500 кв. метров. К тушению пожара привлечено более 60 спасателей и 20 единиц техники.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

UPD: В 11:26 пожар удалось локализовать, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Онежском судостроительном заводе ведется модернизация производства.

Андрей Цедрик