По факту пожара на Онежском судостроительном заводе возбудили уголовное дело

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. В происшествии увидели признаки нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Западного МСУТ СК России Фото: Пресс-служба Западного МСУТ СК России

Речь идет о ч. 1 ст. 216 УК РФ. Среди пострадавших два человека, их доставили в медучреждение. Следователь осмотрел место возгорания, значил необходимые судебные экспертизы. В связи с пожаром развернут комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий происшествия.

Огонь был потушен в 11:59. Он распространился на 1700 кв метров. Ликвидацию возгорания также подтвердил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева