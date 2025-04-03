Первую в РФ установку для получения рыбной муки разработала петербургская компания

Петербургская компания «Морские комплексные системы» (МКС) разработала и изготовила первую в России судовую установку для переработки отходов первичной обработки рыбы с получением рыбной муки и жира, сообщает «Деловой Петербург».

Опытный образец установили на площадке в городе Рославле. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей, 200 их них выделил Минпромторг. Установку сотрудники МКС делали с партнерами, имеющими опыт в сфере пищевой переработки.

Устройство предназначено для переработки от 30 тонн рыбных отходов в сутки, это самый маленький типоразмер для комплекта оборудования подобного рода. В компании подчеркнули, что готовы адаптировать установку для индивидуальных задач будущих заказчиков.

По словам директора МКС Павла Зубкова, в Рославле рыбомучная установка занимает примерно сто квадратных метров. Рыночая стоимость одной судовой рыбомучной установки мощностью 60 тонн в сутки составляет примерно 70 млн рублей. В ближайшие три года рыбопромысловому флоту России потребуется около десятка таких устройств.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что владелец петербургской компании «Еврус» Игорь Цуриков учредил компанию «Морские беспилотные системы», которая будет обеспечивать электроникой морские БПЛА.

Андрей Маркелов