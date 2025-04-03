Глава Карелии заявил о ликвидации пожара на Онежском судостроительном заводе

По данным госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе полностью ликвидирован. Об этом днем 3 апреля в своем Telegram-канале сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, несущие конструкции здания завода целы. Двое пострадавших находятся в Республиканской больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске, им оказывается вся необходимая помощь.

Как, в свою очередь, уточнили в региональном ГУ МЧС, пожар был ликвидирован в 11:59 на площади 1700 кв. метров. На данный момент проводится проливка.

По уточненной информации, всего пострадали три человека. Двое пострадавших получили ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Их госпитализировали. Еще одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный пожар на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе в Петрозаводске тушили более 60 спасателей и 20 единиц техники.

Андрей Цедрик