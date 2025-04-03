Обвиняемого в краже пяти барельефов с Северного кладбища отправили в СИЗО до 23 мая

Суд заключил под стражу Сергея Васильева, обвиняемого в краже барельефов с трех могил на Северном кладбище. Он пробудет в СИЗО до 23 мая, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в личном Telegram-канале.

Васильев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере с причинением значительного ущерба). Правоохранители установили, что обвиняемый в январе, феврале и марте похитил пять барельефов. Их стоимость составляет 120 тыс. рублей, 400 тыс. рублей и 270 тыс. рублей. Уточняют, что три предмета с могилы балерины Лисовской были им разбиты.

Накануне ему предъявили обвинение, Сергей Васильев частично признал вину. Органы предварительного следствия просили суд учесть, что преступление было совершенно именно на кладбище, а значит, «с особым цинизмом против нравственности и морали».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ранее судимый петербуржец монтировкой разгромил парадную на Заречной улице.

Татьяна Титаева