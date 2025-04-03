Беглов почтил жертв теракта на станции метро «Технологический институт»

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 3 марта почтил память жертв теракта в метро, возложив цветы к мемориалам в вестибюле и у входа на станцию «Технологический институт», сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы на станции «Технологический институт»

Фото: Пресс-служба Смольного Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы на станции «Технологический институт»

Фото: Пресс-служба Смольного

В этом году с момента трагедии в которой погибли 15 человек, исполнилось восемь лет. По словам господина Беглова, террористы пытались посеять страх и разобщенность, однако город ответил на это сплоченностью и единством.

«Медики, сотрудники правоохранительных органов, работники метро и транспортных организаций проявили высочайший профессионализм и решительность»,— подчеркнул градоначальник.

Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии и добавил, что Смольный все эти годы оказывал им содействие в решении самых разных вопросов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава МЧС Александр Куренков посоветовал выбирать места в конце и середине поезда, потому что там наиболее безопасно в случае взрыва. По его мнению, людей необходимо обучать мерам безопасности на любой случай.

День трагедии 3 апреля 2017 года и ее последствия — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Андрей Маркелов