Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав ветерана СВО в Апшеронске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жительницы Апшеронска о нарушении прав ее семьи. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

По словам заявительницы, ее супруг, имеющий статус ветерана боевых действий и являющийся участником специальной военной операции, более десяти лет безуспешно пытается получить от местной администрации полагающийся ему по закону земельный участок. Ему предлагают отдаленные территории без подъездных путей и коммуникаций.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о ходе и результатах проверки.

Алина Зорина