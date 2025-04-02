«Татэнерго» направит 1,3 млрд рублей на обновление коммунальных сетей в Татарстане

АО «Татэнего» в текущем году направит 1,3 млрд руб. на строительно-монтажные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в Казани и Нижнекамске. Об этом стало известно в ходе международного энергетического форума «Энергопром», который проходит в МВЦ «Казань Экспо».

Средства выделены в рамках программы раиса Республики Татарстан по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Казани планируется обновить два объекта коммунальных сетей протяженностью 1,3 км. На это будет потрачено 570,1 млн руб.

В Нижнекамске под модернизацию попадают 18 объектов коммунальных сетей общей протяженностью 21,3 км, на которые будет потрачено 794,2 млн руб.

Артём Дергунов