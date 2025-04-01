Кубанский спасатель не спас активы

Краснодарский краевой суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника краевого ГУ МЧС Сергея Симоненко. В казну отошли активы стоимостью около 360 млн руб., поскольку бывший высокопоставленный спасатель не смог доказать законность их приобретения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергея Симоненко (2007 год)

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергея Симоненко (2007 год)

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Заявление об обращении в доход РФ активов полковника Сергея Симоненко, бывшего заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в июле 2024 года направил в суд первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, заседания многократно откладывались, за это время семья господина Симоненко трижды просила снять арест с недвижимости и денежных средств, но каждый раз получала отказ. Наконец во вторник, 1 апреля, судья Мила Кириченко вынесла решение: активы Сергея Симоненко стоимостью почти 360 млн руб. подлежат изъятию в доход государства в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Как стало известно “Ъ”, суд, изучив доводы Генпрокуратуры, пришел к выводу, что в период прохождения службы в органах МЧС России Сергей Симоненко использовал свое положение для незаконного обогащения.

Чтобы скрыть сведения об имуществе, высокопоставленный сотрудник МЧС оформлял активы на родственников и доверенных лиц. При этом фактически господину Симоненко принадлежали 55 объектов недвижимости, а также 32 дорогостоящих автомобиля.

Кроме того, замначальника кубанского главка МЧС не принял мер к урегулированию конфликта интересов при приеме на службу его племянника, замещавшего руководящую должность в одном из отделов краевого управления МЧС. Сейчас Сергей Симоненко и его родственник уволены со службы в связи с утратой доверия.

Полковник Симоненко не признает коррупционного происхождения своего имущества, утверждая, что активы достались ему в наследство от отца, заслуженного работника сельского хозяйства России Андрея Симоненко. Господин Симоненко-старший, скончавшийся в 2014 году, в течение 20 лет возглавлял учебно-опытное хозяйство «Кубань» в пригороде Краснодара. Этот аргумент суд не убедил.

Как ранее писал “Ъ”, бывший заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергей Симоненко был арестован в июле 2024 года, ГСУ СКР ему предъявило обвинение в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на совершение поджогов автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, три эпизода). По версии следствия, господин Симоненко конфликтовал с одним из бывших подчиненных, в связи с чем предложил троим своим знакомым расправиться с оппонентом. Потерпевший остался в живых, но получил ранения. По решению суда в ходе следствия Сергей Симоненко останется под стражей до 4 мая.

Анна Перова, Краснодар