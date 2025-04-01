Кубанский спасатель не спас активы
У полковника МЧС конфискованы 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля
Краснодарский краевой суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника краевого ГУ МЧС Сергея Симоненко. В казну отошли активы стоимостью около 360 млн руб., поскольку бывший высокопоставленный спасатель не смог доказать законность их приобретения.
Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергея Симоненко (2007 год)
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
Заявление об обращении в доход РФ активов полковника Сергея Симоненко, бывшего заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в июле 2024 года направил в суд первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, заседания многократно откладывались, за это время семья господина Симоненко трижды просила снять арест с недвижимости и денежных средств, но каждый раз получала отказ. Наконец во вторник, 1 апреля, судья Мила Кириченко вынесла решение: активы Сергея Симоненко стоимостью почти 360 млн руб. подлежат изъятию в доход государства в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
Как стало известно “Ъ”, суд, изучив доводы Генпрокуратуры, пришел к выводу, что в период прохождения службы в органах МЧС России Сергей Симоненко использовал свое положение для незаконного обогащения.
Чтобы скрыть сведения об имуществе, высокопоставленный сотрудник МЧС оформлял активы на родственников и доверенных лиц. При этом фактически господину Симоненко принадлежали 55 объектов недвижимости, а также 32 дорогостоящих автомобиля.
Кроме того, замначальника кубанского главка МЧС не принял мер к урегулированию конфликта интересов при приеме на службу его племянника, замещавшего руководящую должность в одном из отделов краевого управления МЧС. Сейчас Сергей Симоненко и его родственник уволены со службы в связи с утратой доверия.
Полковник Симоненко не признает коррупционного происхождения своего имущества, утверждая, что активы достались ему в наследство от отца, заслуженного работника сельского хозяйства России Андрея Симоненко. Господин Симоненко-старший, скончавшийся в 2014 году, в течение 20 лет возглавлял учебно-опытное хозяйство «Кубань» в пригороде Краснодара. Этот аргумент суд не убедил.
Как ранее писал “Ъ”, бывший заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергей Симоненко был арестован в июле 2024 года, ГСУ СКР ему предъявило обвинение в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на совершение поджогов автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, три эпизода). По версии следствия, господин Симоненко конфликтовал с одним из бывших подчиненных, в связи с чем предложил троим своим знакомым расправиться с оппонентом. Потерпевший остался в живых, но получил ранения. По решению суда в ходе следствия Сергей Симоненко останется под стражей до 4 мая.