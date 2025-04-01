Прокурор сокращает срок мэру

Прокурор Серова (Свердловская область) Антон Купцов направил в местную думу представление о досрочном прекращении полномочий мэра Василия Сизикова. По данным «Ъ-Урал», поводом послужили «неточности многолетней давности» в декларациях о доходах. Депутаты рассмотрят представление до конца апреля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что прокурор Серова Антон Купцов внес на рассмотрение местной думы предоставление о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Василия Сизикова в связи с утратой доверия, сообщил «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. «Основная причина — ссылка на неточности многолетней давности в декларациях»,— пояснил собеседник.

В думе Серова не стали подтверждать факт поступления к ним представления прокурора. В мэрии от комментариев отказались, господин Сизиков к моменту публикации не ответил на вопрос «Ъ-Урал» в соцсетях. В прокуратуре Свердловской области «Ъ-Урал» уточнили, что «все комментарии будут после окончания надзорных мероприятий».

По данным источника «Ъ-Урал», дума Серова не собирается лишать полномочий мэра Василия Сизикова.

«Дума рассмотрит представление прокурора, но оснований лишать Василия Сизикова полномочий — нет. Прокурор потом пойдет в суд, но с зыбкими аргументами»,— пояснил он.

По его словам, Антон Купцов имеет «давний личный конфликт» с мэром Серова — «со времен, когда Василий Сизиков был главой Верхотурья».

Василию Сизикову 52 года. Он уроженец Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2010 году — Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в Фонде капремонта многоквартирных домов Тюменской области. В 2015 году перешел на работу в администрацию Верхотурья: был первым вице-мэром, сити-менеджером муниципалитета. В 2017 году депутаты местной думы проголосовали за расторжение контракта с Василием Сизиковым в связи со срывом сроков подготовки к отопительному сезону. Отмечалось, что решению предшествовали «напряженные ситуации» между сити-менеджером и депутатами. В 2017-2018 годах господин Сизиков занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2018 году возглавил Серов, в 2023 году его кандидатуру на посту мэра поддержали 20 депутатов, один — проголосовал за вице-мэра Андрея Пикулева.

Василий Сизиков является креатурой экс-губернатора Евгения Куйвашева, согласованной с градообразующим металлургическим заводом УГМК, считает политолог Сергей Мошкин. «У Василия Сизикова не всегда были безоблачные отношения с предприятием. Были истории, где он его подводил»,— отметил эксперт.

В частности, господин Мошкин назвал выборы депутатов думы Серова в 2022 году, на которых представители оппозиции получили 11 мандатов: пять — «Новые люди», четыре — КПРФ, один — ЛДПР, один — самовыдвиженец. «Единая Россия» получила 14 мест в представительном органе. « В УГМК были заинтересованы в максимальном присутствии аффилированных с ними кандидатов, Василий Сизиков был заинтересован в разнообразии представителей в депутатском корпусе»,— пояснил он.

Власти муниципалитета успешно справляются с локальными проблемами, связанными с тяжелым производством и формированием комфортной городской среды на территории Серова, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Восторгов у населения особых нет, но, если сравнивать с тем, что было, то люди говорят, что живут лучше»,— уточнил он.

Василий Алексеев