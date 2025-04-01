«Популярность Ле Пен не ставит ее выше закона»

Признание лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в коррупции и запрет на ее участие в президентских выборах широко освещаются мировой прессой. Кто-то говорит о кризисе партии, жестко связанной с именем Ле Пен, кто-то, наоборот, считает исход суда удачей для партии: она не только получает чтимую в народе жертву, но и приобретает возможность, не теряя лица, освободиться от обременительного наследия семьи Ле Пен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Фото: Abdul Saboor / Reuters Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Неправомочность Марин Ле Пен: «право» против «народа»

Позавчера Франсуа Фийон, вчера Николя Саркози, сегодня Марин Ле Пен. Судебный максимализм хирургически точен и всегда одинаков… Что бы об этом ни думали, кампания следующих президентских выборов началась с предполагаемого подрыва самой популярной кандидатуры. Помимо Марин Ле Пен, само определение демократии в настоящее время разделяет Францию на два радикальных лагеря.

Дилемма Ле Пен: отомстить или помочь своей партии

Марин Ле Пен… должна принять важное решение: после того как ей запретили участвовать в выборах 2027 года, уйти тихо или сжечь все вокруг? Ее выбор окажет огромное влияние на политику страны в ближайшие пару лет и далее. Какой бы путь она ни выбрала, он будет сопряжен с рисками и осложнениями.

Она могла бы остаться в стороне и дать своему протеже Жордану Барделля, которому всего 29 лет, как можно больше шансов заручиться поддержкой на следующих президентских выборах. Но не уменьшит ли передача власти такому неопытному кандидату шансы на то, что ее партия выиграет президентские выборы 2027 года? Или же она могла бы проявить твердость и устроить грандиозный блицкриг… обрушившись на французскую судебную систему… (и) свергнув правительство. Но не возмутит ли это французских избирателей и не подорвет ли поддержку партии, на создание которой она потратила всю свою жизнь?

Марин Ле Пен, похоже, политически мертва, но смогут ли крайне правые победить во Франции без нее?

Путь к власти трехкратного кандидата на пост президента Франции оборвался в понедельник, когда суд запретил ей баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет, и это вызвало политическое землетрясение во Франции... Но это решение не только не обезглавило крайне правых, но на самом деле может их укрепить... Оно может наконец освободить партию от имени Ле Пен, которое и определило ее идентичность и преследовало ее на протяжении десятилетий... В то время как сторонники Ле Пен публично осуждают это решение, запрет ускорит процесс передачи руководства, который уже идет внутри партии. Доминик Моизи, политический аналитик, предположил, что некоторые в «Национальном объединении» могут тайно приветствовать это развитие событий. «Публично они будут кричать. Они будут осуждать. Они скажут: "Какой ужас". Но в глубине души многие, многие могут быть довольны, думая: "Это молодой кандидат. Он более привлекателен для более широкой аудитории. И он не носит имя Ле Пен"».

Никто из политиков не выше закона

Во времена, когда верховенство закона подрывается популистскими лидерами, которые считают независимую судебную систему угрозой, вердикт судей провел необходимую и спасительную черту на песке. Хотя она подаст апелляцию на запрет, госпожа Ле Пен была поймана с поличным… Сложнее прочесть политические последствия решения суда, хотя они, несомненно, колоссальные. Штрафы, наложенные на партию, нанесут серьезный ущерб ее финансам и возможности проводить избирательную кампанию. Но теперь неизбежно развернется нарратив о мученичестве, чтобы укрепить антисистемные заслуги крайне правых… Среди слоев электората, которые и так весьма предвзято относятся к правящей элите, игра в жертву может принести политические дивиденды. Но те, кому поручено вершить правосудие в либеральных демократиях, не могут беспокоиться о таких расчетах. Текущая популярность Ле Пен не ставит ее выше закона… Определенно, будут еще повороты сюжета. Все еще возможно, хотя и маловероятно, что успешная серия апелляций позволит госпоже Ле Пен вернуться в президентскую гонку. Если же, с другой стороны, ведущий представитель самой печально известной ультраправой династии Европы упустил свой шанс на власть, то винить в этом она может только себя.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц