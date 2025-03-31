Суд Парижа начал оглашать приговор Марин Ле Пен

Суд Парижа начал оглашать приговор по делу Марин Ле Пен о нецелевом использовании средств Европарламента. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа в понедельник утром. Ранее политик неоднократно заявляла, что подаст апелляцию в случае обвинительного вердикта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Французский суд в понедельник начал оглашать свой вердикт по делу лидера ультраправых Марин Ле Пен о предполагаемой афере с фиктивными рабочими местами в Европарламенте»,— передает Agence France Press (AFP).

После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Для Марин Ле Пен пять лет не срок».

Анастасия Домбицкая