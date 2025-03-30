Главные новости 24-30 марта. Кавказ

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 1 февраля 2025 года составила 6,3 млрд рублей.

В Ставропольском крае в 2025 году планируют увеличить финансирование капитального ремонта медицинских учреждений первичного звена до более 1 млрд рублей.

В Кировском округе бывший глава муниципального образования признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

За два месяца отгрузка ставропольских товаров увеличилась на 13,5%, а объем услуг в промышленности превысил 118 млрд рублей.

В Карачаево-Черкессии в связи с годовщиной Победы в дополнение к федеральным выплатам единовременную региональную в размере 300 тыс. рублей получат инвалиды и участники войны.

Убыток ЗАО «Каменнобалковское» сократился за год на 100 млн рублей.

Восемь участников футбольной команды из Воронежа были госпитализированы в инфекционную больницу Ставрополя после того, как им стало плохо на открытии детского турнира.

Оповещения начнут рассылать жителям Ставрополья в случае угрозы подтоплений.

На Ставрополье к различным срокам лишения свободы приговорили 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

На Ставрополье будут реализованы девять инвестпроектов на сумму 15 млрд рублей.

Арбитражный суд Северной Осетии признал незаконным распоряжение главы республики Сергея Меняйло о выделении 16,8 га земли под строительство аквапарка и гостиничного комплекса в Владикавказе.

Аэровокзал Минеральные Воды стоимостью 15 млрд рублей получил разрешение на эксплуатацию.