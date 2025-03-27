Убыток ЗАО «Каменнобалковское» при выручке свыше 1 млрд составил 93 млн рублей

В 2024 году убыток ЗАО «Каменнобалковское» по разведению племенных овец составил 93,5 млн руб., сократившись за год на 100 млн руб. (убыток общества в 2023 году составлял 194,2 млн руб.). Данные содержатся в ежегодной бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Интересно, что выручка ЗАО «Каменнобалковское» в 2024 году выросла по сравнению с показателями 2023 года более чем на 600 млн руб. и составила 1 млрд руб. (в 2023 году — 388 млн руб.). Кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2024 года составила 895,7 млн руб. (на 31 декабря 2023 года — 843,2 млн руб.). Дебиторская задолженность общества на конец декабря прошлого года выросла по сравнению с декабрем 2023 года на 535 млн руб. и составила 636,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Каменнобалковское» по разведению племенных овец зарегистрировано в селе Каменная Балка Благодарненского района Ставропольского края в 1994 году. Уставный капитал общества — 79,6 тыс. руб., основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса) и зернобобовых культур, а также семян масличных культур. Генеральный директор предприятия — Сергей Меркушев, ООО «Ставропольский бройлер» владеет 76,78% долей уставного капитала «Каменнобалковского».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам 11 месяцев 2024 года с прибылью сработало только около 80% предприятий агропромышленного комплекса Ростовской области, что на 5% меньше, чем годом ранее. Рентабельность в отрасли за девять месяцев 2024 года составила 8,2%, что ниже, чем за аналогичный период 2023 года (11,4%). На предприятиях Ростовской области, занимающихся выращиванием зерновых и масличных культур, рентабельность составила 22%, занимающихся разведением сельскохозяйственной птицы – 18%.

Дмитрий Михеенко