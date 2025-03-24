Аэровокзал Минвод стоимостью 15 млрд рублей получил разрешение на эксплуатацию
Росавиация выдала 20 марта разрешение на эксплуатацию нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Фото: Аэропорт Минеральные Воды
В ближайший месяц запланированы тестирование всех систем и подготовка к запуску нового терминала. Он оснащен современным оборудованием: 28 стойками регистрации, 6 пунктами паспортного контроля, 11 выходами на посадку, 5 телескопическими трапами и комфортными зонами ожидания. Также планируется расширение привокзальной площади с парковкой и благоустройство прилегающей территории.
Открытие нового терминала было запланировано на апрель 2025 года. Общая стоимость реконструкции составила около 15 млрд руб.
Появление новых терминалов в аэропортах Минеральных Вод и Ставрополя должно почти удвоить пассажиропоток, доведя его до 1 тыс. пассажиров в час. Это создаст дополнительные возможности для развития туризма на Северном Кавказе, обеспечит создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты регионов.