Аэровокзал Минвод стоимостью 15 млрд рублей получил разрешение на эксплуатацию

Росавиация выдала 20 марта разрешение на эксплуатацию нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аэропорт Минеральные Воды Фото: Аэропорт Минеральные Воды

В ближайший месяц запланированы тестирование всех систем и подготовка к запуску нового терминала. Он оснащен современным оборудованием: 28 стойками регистрации, 6 пунктами паспортного контроля, 11 выходами на посадку, 5 телескопическими трапами и комфортными зонами ожидания. Также планируется расширение привокзальной площади с парковкой и благоустройство прилегающей территории.

Открытие нового терминала было запланировано на апрель 2025 года. Общая стоимость реконструкции составила около 15 млрд руб.

Появление новых терминалов в аэропортах Минеральных Вод и Ставрополя должно почти удвоить пассажиропоток, доведя его до 1 тыс. пассажиров в час. Это создаст дополнительные возможности для развития туризма на Северном Кавказе, обеспечит создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты регионов.

Николай Аксенов