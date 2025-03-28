С начала года предприятия Ставрополья отгрузили товаров на 118 млрд рублей

В январе-феврале индекс промышленного производства в Ставропольском крае составил 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца отгрузка ставропольских товаров увеличилась на 13,5%, а объем услуг в промышленности составил более 118 млрд руб., сообщили в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выпуск металлических изделий увеличился на 52%, полиграфической продукции — на 50%, а производство лекарств и медицинских материалов — на 30%. Также на 30% выросли объемы сбора, обработки и утилизации отходов. Рост показали текстильная промышленность, компьютерное производство, одежда и обработка древесины.

Предприятия в секторе машин и оборудования, резиновых изделий, химических веществ и химпродуктов также продемонстрировали рост. Однако темпы производства снизились в добыче ископаемых, производстве мебели, минеральной продукции, напитков, бумаги, электрооборудования, кожи и изделий из нее.

Николай Аксенов