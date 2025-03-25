На Ставрополье будут реализованы 9 инвестпроектов на сумму 15 млрд рублей

Координационный совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции Ставропольского края одобрил девять новых проектов на сумму 14,7 млрд руб. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Среди одобренных инициатив — проекты в аграрном секторе. В Кочубеевском округе планируется создание мультиягодного кластера площадью 22 га, инвестором которого выступит ООО «Ставропольские ягоды». Также начнется закладка многолетних ягодных насаждений в Пятигорске на площади свыше 15 га. В 2029 году проектная мощность составит 675 тонн в год, инвестором выступает ООО «СХП «Дары Предгорья».

В сфере строительства одобрены проекты по возведению жилых комплексов в Кисловодске и строительству акватермального и гостиничного комплекса в Предгорном округе. В Минеральных Водах планируется создание гостиничного комплекса с рестораном.

В Ставрополе начнется производство алюминиевой кованой посуды, а в Кировском округе реконструируют песчано-гравийный карьер. В Красногвардейском округе создадут придорожный сервис, а в Шпаковском округе расширят грузовой сервис.

Корпорация развития Ставропольского края отметила, что помогала инвесторам в получении земли без торгов и сопровождала проекты до их защиты перед советом.

Николай Аксенов