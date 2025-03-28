На Ставрополье бывший глава муниципалитета получил 2 года колонии

В Кировском округе бывший глава муниципального образования признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

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Суд установил, что с августа 2014 по март 2016 года он организовал изготовление подложных документов о праве жителей на четыре земельных участка в станице Старопавловской.

На основе этих выписок граждане зарегистрировали право собственности на землю, что привело к незаконному отчуждению муниципальной земли. Ущерб бюджету городского округа составил более 700 тыс. руб.

Николай Аксенов