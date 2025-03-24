Застройку Водной станции во Владикавказе отменил суд

Арбитражный суд Северной Осетии признал незаконным распоряжение главы республики Сергея Меняйло о выделении 16,8 га земли под строительство аквапарка и гостиничного комплекса в Владикавказе. Суд аннулировал инвестиционное соглашение и договоры аренды с компанией ООО «Габа», которая планировала масштабную застройку на Водной станции — единственном месте для купания в городе, следует из решения ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июле 2024 года власти объявили о планах строительства многофункционального комплекса «Аква-сити» на территории Водной станции, что вызвало недовольство среди горожан. Инициативная группа запустила петицию против застройки, а на публичных слушаниях против проекта высказались представители Союза архитекторов и прокуратуры.

Проверка надзорных органов выявила множество нарушений: земли находились в зоне санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности, где запрещены строительство и вырубка деревьев. Также отсутствовала необходимая документация, были нарушены процедуры публичных слушаний, а убытки инвестора составили 1 млн руб.

На основании этих нарушений прокуратура подала иск в суд, который удовлетворил требования о признании договора аренды и распоряжения главы республики незаконными.

Николай Аксенов