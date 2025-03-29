На ремонт объектов здравоохранения Ставрополья направят 1 млрд рублей

В Ставропольском крае в 2025 году планируют увеличить финансирование капитального ремонта медицинских учреждений первичного звена до более миллиарда руб., сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий объем средств на модернизацию первичного звена в этом году составит свыше 2 млрд руб. Из них около 1 млрд руб. направят на ремонт объектов, а более 760 млн руб. — на закупку нового оборудования. Эти данные были озвучены по итогам коллегии краевого министерства здравоохранения.

В 2024 году в рамках программы было выделено 332 млн руб., что позволило отремонтировать 47 медицинских объектов. В прошлом году также закупили более 740 единиц оборудования и 118 специализированных автомобилей для медучреждений.

Тат Гаспарян