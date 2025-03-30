Просроченный долг ИП на Северном Кавказе вырос до 6,3 млрд рублей

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 1 февраля 2025 года составила 6,3 млрд руб. При этом, на начало года данный показатель составлял 5,9 млрд руб. (рост за месяц — 8,3%), а на начало 2024 года — 3,1 млрд руб. (рост за год — 67,4%). Данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант», основываясь на информации ФНС РФ и ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний размер просроченного долга (соотношения количества действующих ИП к объему просроченной банковской задолженности) на начало февраля 2025 года в среднем по СКФО достиг 30,7 тыс. руб. при размере в 17,4 тыс. руб. на начало 2024 года.

В целом по России на начало года средний размер просроченной задолженности ИП достиг 19,3 тыс. руб. при размере в 9,89 тыс. на начало 2024 года (+94,9%). За январь текущего года показатель увеличился еще на 7% и превысил 20,7 тыс. руб. Общий просроченный долг ИП по России на начало февраля этого года составляет 92,5 млрд руб.

В Ставропольском крае общий размер просроченной задолженности предпринимателей составил на 1 февраля 2025 года 3 млрд руб. (средний размер задолженности — 36,7 тыс. руб., рост за месяц — 7,6%, рост за год — 76,9%). Самый большой средний размер просроченной задолженности ИП — в Кабардино-Балкарии (83,9 тыс. руб., динамика +159,5% за год). Общий размер просроченного долга предпринимателей в республике превышает 1,4 млрд руб.

В ЮФО общий размер просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей на 1 февраля 2025 года составляет 12,7 млрд руб. В Краснодарском крае долг ИП составил 766 млн руб., увеличившись с начала года на 7%, а за год — на 86%. В Республике Крым общий долг ИП составляет 5,6 млрд руб. Средний размер задолженности — 13 млн руб. В Адыгее индивидуальные предприниматели должны банкам совокупно 283 млн руб. Их средний размер задолженности — 19,4 млн руб.

Дмитрий Михеенко