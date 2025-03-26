В Ставрополе во время турнира госпитализировали восемь юных футболистов

Прокуратура Ставрополя начала проверку отравления детской футбольной команды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Восемь участников футбольной команды из Воронежа были госпитализированы в инфекционную больницу Ставрополя после того, как им стало плохо на открытии детского турнира. Прокуратура города организовала проверку по факту отравления, сообщили в Telegram-канале администрации краевой столицы.

Инцидент произошел во время открытия турнира памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга. Подросткам 12-13 лет стало плохо, и их немедленно доставили в больницу. Медики продолжают наблюдать за состоянием детей.

В администрации Ставрополя уточнили, что состояние здоровья госпитализированных не вызывает опасения. Остальные участники турнира, проживающие в гостинице, чувствуют себя хорошо. В ходе соревнований дежурят бригады скорой помощи, а ситуация находится под личным контролем главы города Ивана Ульянченко.

Турнир памяти Героя России Владислава Духина стартовал 26 марта и собрал более 1,3 тыс. юных футболистов из Ставропольского края и десяти регионов России.

Николай Аксенов