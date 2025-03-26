Оповещения начнут рассылать жителям Ставрополья в случае угрозы подтоплений

В Ставропольском крае создадут систему оповещений при ухудшении паводковой ситуации. Для этого будут использоваться приложение краевого Минприроды и возможности мобильных операторов, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Прорабатываем возможность интеграции системы гидропостов в приложение Минприроды Ставропольского края "Природа 26", которое можно скачать для мобильного телефона. Через это приложение будет поступать уведомление в случае потенциального паводка. Также прорабатываем вопрос с операторами сотовых компаний, чтобы по соответствующей зоне подтопления приходили смс-уведомления в случае достижения неблагоприятных отметок»,— сказал министр.

Олег Безменов отметил, что в регионе ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки. В настоящее время установлено 38 гидропостов, а к 2025 году их планируется увеличить до 41. Данные с этих постов передаются онлайн и обновляются каждые десять минут.

Николай Аксенов