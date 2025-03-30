Главные новости 24-30 марта. Ростов-на-Дону и область
В шести районах и двух городах Ростовской области отразили атаку двенадцати беспилотников.
В Ростове-на-Дону завершено строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивной. Он будет обслуживать территории трех районов города — Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского.
В донской столице единственная дорога к Суворовскому микрорайону после завершения строительных работ станет вдвое шире.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта Виталия Кушнарева. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.
Для строительства новой атомной электростанции «Южная» рассматриваются три площадки в Ростовской области и Краснодарском крае.
Арбитражный суд Ростовской области отменил запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка на площади Ленина в Ростове перед гостиницей «Амакс». Также снят запрет на производство строительных работ на участке.
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в торговом комплексе. Огонь охватил около 500 квадратных метров.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Антонину Пшеничную новым министром жилищно-коммунального хозяйства региона.
Власти Ростовской области направят на модернизацию водоотведения в Таганроге 6 млрд рублей до 2030 года.
В Аксайском районе Ростовской области произошел взрыв в жилом многоквартирном доме.
Таганрогский завод «Красный котельщик» за 2024 год увеличил чистую прибыль почти в шесть раз — до 3,42 млрд руб. по сравнению с 577,8 млн руб. в предыдущем году.
Школьники своими силами потушили ландшафтный пожар в городе Шахты. По мнению специалистов МЧС, подростки правильно сориентировались во время ЧП, благодаря их действиям возгорание на площади 400 кв. м. было ликвидировано.
В Ростовской области археологи обнаружили захоронение I века нашей эры. Оно относится к объекту археологического наследия «Некрополь городища Танаис».