Главные новости 24-30 марта. Ростов-на-Дону и область

В шести районах и двух городах Ростовской области отразили атаку двенадцати беспилотников.

В Ростове-на-Дону завершено строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивной. Он будет обслуживать территории трех районов города — Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского.

В донской столице единственная дорога к Суворовскому микрорайону после завершения строительных работ станет вдвое шире.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта Виталия Кушнарева. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Для строительства новой атомной электростанции «Южная» рассматриваются три площадки в Ростовской области и Краснодарском крае.

Арбитражный суд Ростовской области отменил запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка на площади Ленина в Ростове перед гостиницей «Амакс». Также снят запрет на производство строительных работ на участке.

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в торговом комплексе. Огонь охватил около 500 квадратных метров.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Антонину Пшеничную новым министром жилищно-коммунального хозяйства региона.

Власти Ростовской области направят на модернизацию водоотведения в Таганроге 6 млрд рублей до 2030 года.

В Аксайском районе Ростовской области произошел взрыв в жилом многоквартирном доме.

Таганрогский завод «Красный котельщик» за 2024 год увеличил чистую прибыль почти в шесть раз — до 3,42 млрд руб. по сравнению с 577,8 млн руб. в предыдущем году.

Школьники своими силами потушили ландшафтный пожар в городе Шахты. По мнению специалистов МЧС, подростки правильно сориентировались во время ЧП, благодаря их действиям возгорание на площади 400 кв. м. было ликвидировано.

В Ростовской области археологи обнаружили захоронение I века нашей эры. Оно относится к объекту археологического наследия «Некрополь городища Танаис».