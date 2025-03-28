Суд снял ограничения на использование участка, где был фонтан на площади Ленина в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области отменил запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка на площади Ленина в Ростове перед гостиницей «Амакс». Также снят запрет на производство строительных работ на участке. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект магазина на площади Ленина у гостиницы «Амакс»

Фото: https://rostov-gorod.ru/ Проект магазина на площади Ленина у гостиницы «Амакс»

Фото: https://rostov-gorod.ru/

Таким образом, суд отменил обеспечительные меры в судебном споре относительно возможности построить магазин на этом участке.

Участок принадлежит ростовской предпринимательнице Зухре Бугровой. В декабре 2020 года городской департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина. Стройка началась, но в прошлом году ООО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», обратилось в арбитраж с требованием запретить строительство и демонтировать часть уже возведенных конструкций магазина со ссылкой на то, что фундамент здания находится в охранной зоне газопровода и препятствует техобслуживанию и ремонту. Судебное разбирательство по иску газовиков продолжается до сих пор. Однако, в начале процесса судом была принята обеспечительная мера в виде временного запрета совершать регистрационные действия с участком и продолжать стройку.

Обеспечительная мера была принята по требованию ООО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Как следует из судебных документов, мера была отменена по его же ходатайству.

Строительная площадка под магазин госпожи Бугровой расположена на месте многоструйного фонтана, который являлся важной составляющей архитектурного проекта площади Ленина. В нулевые годы фонтан снесли под предлогом реконструкции. Позднее стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании, решившей возвести на нем 22-этажный жилой дом.

После нескольких лет судебных разбирательств, вызванных активными протестами общественности, городские власти добились запрета строительства высотки. В конце 2018 года Гордума запретила надземное строительство на площади. Однако в 2019 году Зухра Бугрова приобрела участок за 160 млн руб.

Вчера ростовские общественники сообщили, что администрация Ростова планирует вернуть фонтан на пл. Ленина.

Сергей Иванов