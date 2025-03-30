В Ростовской области школьники сами потушили ландшафтный пожар

Школьники своими силами потушили ландшафтный пожар в городе Шахты. Об этом сегодня, 30 марта, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось еще 24 марта. В районе школы №12 загорелась сухая трава. «Ребята увидели огонь и позвонили в экстренные службы. В ожидании спасателей юные шахтинцы принялись тушить возгорание своими силами. С помощью веток они сбили пламя, не дав ему распространиться дальше», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам пожарных, к их приезду уже нечего было тушить. По мнению специалистов МЧС, подростки правильно сориентировались во время ЧП, благодаря их действиям возгорание на площади 400 кв. м. было ликвидировано.

Владимир Андреев