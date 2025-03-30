Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области школьники сами потушили ландшафтный пожар

Школьники своими силами потушили ландшафтный пожар в городе Шахты. Об этом сегодня, 30 марта, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось еще 24 марта. В районе школы №12 загорелась сухая трава. «Ребята увидели огонь и позвонили в экстренные службы. В ожидании спасателей юные шахтинцы принялись тушить возгорание своими силами. С помощью веток они сбили пламя, не дав ему распространиться дальше», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам пожарных, к их приезду уже нечего было тушить. По мнению специалистов МЧС, подростки правильно сориентировались во время ЧП, благодаря их действиям возгорание на площади 400 кв. м. было ликвидировано.

Владимир Андреев

Новости компаний Все