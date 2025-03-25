В Аксайском районе произошел взрыв в многоэтажке

Сегодня около 03:20 в Верхнетемернницком поселке произошел врыв в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Взрыв произошел в доме по ул. Венеры, 24. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Эпицентр взрыва находился в одной из квартир. Проживающий в ней 23-летний мужчина получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП №2 Ростова-на-Дону.

Причина произошедшего устанавливается, однако точно известно, что ею не является утечка газа.

Мария Иванова