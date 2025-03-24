В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в торговом комплексе

Утром 24 марта в Ростове-на-Дону, по оперативной информации, произошло загорание в торговом комплексе «Галерея Астор», сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что площадь пожара составляет около 500 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Все экстренные службы на месте, ведется реагирование. По предварительным данным пострадавших нет», – добавил градоначальник.

В следующем посте Александр Скрябин написал, что в связи с тушением пожара перекрыто движение транспортных средств по пр. Буденновский от ул. Горького до ул. Красноармейская. «Прошу ростовчан выбирать другой маршрут следования», – подчеркнул глава города.

По информации оперативных служб, пожар перекинулся на кровлю дома по адресу пр. Буденновский, 51. Жители дома эвакуированы.

«Поручил заместителю по вопросам ГО и ЧС Дядькову Т.П. подготовить пункт временного размещения для жителей.На месте происшествия задействовано 36 единиц техники и 113 человек. Пожар в торговом центре и МКД локализован», – резюмировал Александр Скрябин.

Владимир Андреев