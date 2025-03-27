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Новым министром ЖКХ Ростовской области назначили Антонину Пшеничную

В Ростовской области новым министром жилищно-коммунального хозяйства назначена Антонина Пшеничная, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: врио губернатора Юрий Слюсарь / Telegram-канал

Фото: врио губернатора Юрий Слюсарь / Telegram-канал

Антонина Пшеничная родилась в Азовском районе Ростовской области. Она имеет экономическое и юридическое образование. Ее карьера начиналась в муниципальных организациях Азова, где она занимала различные руководящие позиции, включая заместителя главы администрации города. В региональном министерстве ЖКХ Пшеничная работала начальником управления развития коммунального комплекса и последние четыре года была заместителем министра.

Тат Гаспарян

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