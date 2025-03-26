На модернизацию водоотведения в Таганроге направят 6 млрд рублей

В Таганроге на модернизацию водоотведения направят 6 млрд руб. до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Владимир Ревенко отметил, что МУП «Управление Водоканал» Таганрога получило разрешение на масштабную реконструкцию сетей и оборудования. Программа рассчитана на пять лет и должна исключить попадание неочищенных сточных вод в Таганрогский залив, что улучшит экологическую ситуацию.

Владимир Ревенко подчеркнул, что правительство Ростовской области поддержит город в модернизации. Планируется реконструкция очистных сооружений в поселке Дмитриадовка, где износ сетей составляет почти 70%. После работ их мощность увеличится с 125 тыс. до 195 тыс. кубометров в сутки.

В 2025 году также запланирована замена трех участков канализационного коллектора по 3-му Артиллерийскому переулку и 1-й Котельной улице. С 2018 по 2024 год в Таганроге было заменено 23 аварийных участка канализационного коллектора протяженностью 9,4 км на сумму 1,5 млрд руб.

Тат Гаспарян