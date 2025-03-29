В Ростове дорога к жилому району Суворовский станет вдвое шире

В донской столице единственная дорога к Суворовскому микрорайону после завершения строительных работ станет вдвое шире. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он рассказал, что на днях посетил стройплощадку на улице Вавилова в Ростове-на-Дону: хотел лично проверить, как идет ход реконструкции дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Проект непростой, ведь помимо расширения проезжей части с двух до четырех полос, предстоит решить ряд других задач», — добавил глава региона.

Он также сообщил, что в южном мегаполисе идет создание транспортной развязки на пересечении с улицей Особенной и проспектом Королева. Специалисты перекладывают здесь все инженерные коммуникации, строят подпорные стенки и путепроводы. «Стоимость проекта — более 8 млрд руб., — уточнил Юрий Слюсарь. — На сегодня готовность (проекта) превышает 50%. Подрядчик уверил, что завершит все работы до декабря 2025 года».

Это, по мнению врио губернатора Дона, лишь частично облегчит транспортную доступность к одному из крупнейших новых районов Ростова — Суворовскому. Власти уже планируют следующий этап работ — строительство дороги по улице Орбитальной, которая соединит улицу Вавилова с Северным жилым массивом.

«Этот проект рассчитан на три года, обойдётся в 4,5 млрд руб. и станет важным шагом к созданию современного, удобного и эффективного транспортного каркаса города»,—резюмировал Юрий Слюсарь.

Ефим Мартов