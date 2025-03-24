Для будущей АЭС «Южная» рассмотрят три локации на Кубани и Дону

Для строительства новой атомной электростанции «Южная» в Южном федеральном округе рассматриваются три площадки: одна в Краснодарском крае и две в Ростовской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 2,4 тыс. МВт и включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на генерального директора филиала АО «Системный оператор ЕЭС» Вячеслава Афанасьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Планируется, что строительство станции в Ейском районе Краснодарского края потребует значительного расширения электросетевой инфраструктуры — около четырех линий напряжением 330 кВ и четырех линий 220 кВ, общей протяженностью более 1,2 тыс. км. Для двух дополнительных блоков на Ростовской АЭС также потребуется расширение электросетей для передачи энергии в Ростов-на-Дону и Краснодарский край.

Афанасьев отметил, что сосредоточение большого объема генерации на одном объекте может быть неэффективно. Он подчеркнул, что современные атомные блоки значительно безопаснее тех, которые строились в СССР, и оказывают минимальное влияние на экологию.

Николай Аксенов