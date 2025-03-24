Для будущей АЭС «Южная» рассмотрят три локации на Кубани и Дону
Для строительства новой атомной электростанции «Южная» в Южном федеральном округе рассматриваются три площадки: одна в Краснодарском крае и две в Ростовской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 2,4 тыс. МВт и включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на генерального директора филиала АО «Системный оператор ЕЭС» Вячеслава Афанасьева.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Планируется, что строительство станции в Ейском районе Краснодарского края потребует значительного расширения электросетевой инфраструктуры — около четырех линий напряжением 330 кВ и четырех линий 220 кВ, общей протяженностью более 1,2 тыс. км. Для двух дополнительных блоков на Ростовской АЭС также потребуется расширение электросетей для передачи энергии в Ростов-на-Дону и Краснодарский край.
Афанасьев отметил, что сосредоточение большого объема генерации на одном объекте может быть неэффективно. Он подчеркнул, что современные атомные блоки значительно безопаснее тех, которые строились в СССР, и оказывают минимальное влияние на экологию.