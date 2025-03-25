Таганрогский завод «Красный котельщик» увеличил чистую прибыль в шесть раз

Таганрогский завод «Красный котельщик» за 2024 год увеличил чистую прибыль почти в шесть раз —до 3,42 млрд руб. по сравнению с 577,8 млн руб. в предыдущем году. Выручка предприятия выросла в 1,7 раза и составила почти 18 млрд руб., сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Основные доходы компании обеспечили поставка и пуск в эксплуатацию оборудования собственного производства, перепродажа оборудования и услуги по сервису, ремонту и монтажу энергооборудования. В 2024 году контракты с российскими предприятиями принесли заводу 97,8% выручки, что выше показателя в 89,6% за предыдущий год.

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» специализируется на производстве котельного оборудования для электростанций, паровых котлов, теплообменного и вспомогательного оборудования. 76,5% акций компании принадлежит ООО «НОРДЭНЕРГОГРУПП», основным бенефициаром которого является миллиардер Алексей Мордашов.

Тат Гаспарян