В Ростове завершили строительство канализационного коллектора для трех районов

В Ростове-на-Дону завершено строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин. Он уточнил, что уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Коллектор будет обслуживать территории трех районов города — Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского», — добавил градоначальник. — Благодаря вводу объекта в эксплуатацию созданы дополнительные мощности для развития города, а также повысится надежность услуги центрального водоотведения для 400 тыс. ростовчан за счет перенаправления стоков из частично выведенного из эксплуатации 68-го коллектора».

По данным ростовской мэрии, в мегаполисе износ в некоторых сетях достигает до 70%. Это проблема, которую в 2025 году начали решать и на областном уровне. Так, еще в конце февраля врио губернатора Дона Юрий Слюсарь отмечал, что в ближайшее пять лет в рамках комплексного плана на модернизацию коммунальной сферы в регионе запланировано 187 млрд руб. Одна из задач, которые поставил глава региона перед ростовской администрацией, это — достроить коллектор на ул. Локомотивной.

Ефим Мартов