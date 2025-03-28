Дело в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта Виталия Кушнарева. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Следствие установило, что в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству и содержанию дорог. Предприниматель обратился в УФСБ, и 24 ноября 2024 года Кушнарев был задержан при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.

Кроме того, в ноябре 2024 года Виталий Кушнарев незаконно приобрел пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранил без разрешения. Обвиняемый находится под стражей.

Господин Кушнарев возглавлял донской Минтранс в 2014-2016 годах, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в 2024 году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил Минтранс.

Тат Гаспарян