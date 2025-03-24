В Ростовской области отразили атаку двенадцати беспилотников

В ночь с 23 на 24 марта силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам главы региона, БПЛА военные сбили в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – резюмировал Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 28 украинских беспилотников. Так, по 12 БПЛА военные сбили над Брянской и Ростовской областями, два – над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 22 на 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в шести районах Дона 29 вражеских БПЛА.

Владимир Андреев